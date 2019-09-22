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Taze ceviz çıktı, fiyatlar ucuzladı
Yaklaşık iki hafta önce hasadına başlanan taze cevizler tezgâhlardaki yerini aldı. Ceviz fiyatları ucuzladı.
Genel 22.09.2019, 16:07
Yaklaşık iki hafta önce hasadına başlanan taze cevizler tezgâhlardaki yerini aldı. Ceviz fiyatları ucuzladı.
Bursa Tuzpazarı’nda uzun yıllardır ceviz satışı yapan Kemal Ayaz, "Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte yerli taze cevizleri satmaya başladık. İlk Sakarya’dan geliyor. Daha sonra Bursa’nın ilçelerinden gelmeye başlıyor. Taze cevizi 2 ay satıyorum. Kışın kilosunu 35 liraya sattığımız ceviz tazesinin çıkmasıyla birlikte 20 liraya düştü. Vatandaşlar ilk başlarda tazesini yemek için alıyor. Daha sonra taze cevizi bol alıp kurutup kışın tüketiyorlar. 20 liradan alınan taze ceviz kurutunca fire vermesiyle birlikte 25 liraya geliyor. Vatandaşlar kâr etmiş oluyor" dedi.(İHA)
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