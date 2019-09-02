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TBB Başkanı Feyzioğlu: "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır."

Genel 02.09.2019, 08:41
TBB Başkanı Feyzioğlu:
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