TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek
- Türkiye Barolar Birliği: - "Anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, 'bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun'. Çünkü onlar, koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler"
ANKARA (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini destekleyen Türkiye Barolar Birliğinden (TBB), "Bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun. Çünkü onlar, koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, toplumun siyasileştiği, bir annenin evladının arkasından döktüğü gözyaşlarına, haykırışlarına bile siyasi yorum yapıldığı ifade edilerek, "Halbuki vicdan ve adalet duygusu, bir annenin feryadına her türlü siyasi düşünceden sıyrılarak bakabilmeyi gerektirir." denildi.
Annelerin, terör örgütünün kaçırdığı veya kandırdığı evlatlarını, bağırlarına basabilmek, yeniden kucaklayabilmek için geri istediği kaydedilen açıklamada, "Onlar anne, tüm niyet okumaları bir kenara bırakalım. Bu acılı ailelerin yaşadıklarını hissedelim. Onlara destek verelim. Biz anneleri desteklemek, cesaretli çıkışlarını dünyaya duyurmak için buradayız. Diyoruz ki, 'bir annenin evladına göz dikmiş teröristler, annelerden korkun'. Çünkü onlar koşulsuz sevgiyle karanlığı aydınlatacak, bu güzel ülkeye toplumsal huzur ve barış getirecekler." ifadelerine yer verildi.
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