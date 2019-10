TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rize'de

RİZE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Sadece fizik alt yapı olarak değil, bilhassa bilimsel çalışmalara verilen destek bakımından Türkiye çok büyük mesafeler kazandı." dedi.

Şentop, Rize'de Vali Kemal Çeber'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik büyüklük bakımından dünyada 17. ülke olduğunu belirtti.

Hedeflerinin 2023 yılında ilk 10 içerisine girmek olduğunu anlatan Şentop, Türkiye'nin iş birlikleriyle dünyanın en etkili ekonomik güçlerinden biri olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin daha önce savunma sanayisinde dışarıya muhtaç olduğunu belirten Şentop, "Türkiye şimdi yüzde 70’lere varan milli bir savunma sanayisi oluşturdu. Türkiye’nin yakın zamanda, bugüne kadar elde ettiklerimizden çok daha mesafeler elde edeceğini görüyoruz. Dünya bir değişim ve dönüşümün içerisinde. Tarihte her zaman gün 24 saat, bir hafta 7 gün, bir yıl 365 gün olmuyor. Önemli olan takvim yaprağının arasını dolduran olaylar, vakalar. Bunların önemi ve bunların sonraki dönemler açısından belirleyiciliği." diye konuştu.

Tarihte akışın hızlandığı dönemlerin yaşandığını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"İşte öyle bir dönemi yaşıyoruz bugünlerde. 20. yüzyıldaki dünya düzeni çöktü. 20. yüzyıl bence bir geçiş dönemiydi, belki bir ara dönem, belki devre arasıydı. Bu devre arası görünüyor ki sona ermek üzere. Dünya yeniden şekillenecek. Yeni bir dünya düzeni kurulacak. Yeni dünya düzeninin kuruluşu noktasında aslında ticaret savaşlarından birçok çatışmalara kadar hepsinde motivasyon fazla. Daha önce herkes pozisyonunu korumak için mücadele eder, çatışırdı. Şimdi ise yeni kurulacak dünya düzeninde bir pozisyon elde etmek için çatışmalar var."

- "Türkiye çok büyük mesafeler kazandı"

Türkiye'nin son yıllarda önemli işler başardığına işaret eden Şentop, "Türkiye çok büyük mesafeler kazandı. Sadece fiziki alt yapı olarak değil, bilhassa bilimsel çalışmalara verilen destek bakımından Türkiye çok büyük mesafeler kazandı. Ben bunu büyük ölçüde üniversitede yaşamış birisiyim. 1993 yılı ocak ayında Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladım. 2011 yılı mart ayında da milletvekilliği adaylığı için istifa ettim. Dolayısı ile bu sürecin içinde bizzat yaşamış birisiyim. Çeşitli kurumlarda da bu anlamda üniversitelerde görevlerimde oldu. Bu bakımdan aradaki farkı, Türkiye’nin nereden nereye ilerlediğini gelişmeyi bizzat gördüm. Bu bakımdan Türkiye’de üniversite hayatının gelişmesi bakımından sunduğu imkanlarla bu alana gösterdiği alaka ve vermiş olduğu ehemmiyet bakımından sayın cumhurbaşkanımızın bir üniversiteye ismi verilme noktasında bunu en çok hakkedecek kişi olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, 2019 yılının İstiklal mücadelesinin 100. yılı olduğunu ve çeşitli programlarla anıldığını, 23 Nisan 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ile ilgili çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Etkinliklerin amacının sadece geriye dönük geçmişte neler yapıldığı ile alakalı olmayacağını, 100 yılın bilançosunu çıkarma, değerlendirme ve nereye gelindiğini, hangi şartlarda gelindiğini yeniden hatırlama ve geleceğe yönelik hedefleri ona göre yeniden canlandırma imkanı sunacaklarını söyledi.

"Her milletin her halkın bir geçmişi var ama her milletin, her halkın bir tarihi yok." diyen Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişin tarih olabilmesi için o devletin o milletin o halkın geleceğe dönük birtakım iddialarının olması gerekiyor. Bu iddialar aslında birbiriyle bağlantılı. Geçmiş bu iddiaları ortaya koyabilme gücü veriyor bize. Bizim milletimizin çok büyük bir tarihi var v o tarih bize hep geleceğe baktığımızda perspektif bir imkan sunuyor. Her önümüzü aydınlatıyor hem de omuzlarımıza çok önemli bir yük, bir görev bir sorumluluk veriyor."

Türkiye'nin 10 milyonluk nüfustan bugünlere geldiğini ve zorlu bir mücadele verdiğini kaydeden Şentop, "Dünyada nüfus bakımındaki stratejik olarak en büyük nüfus odur ki Türkiye 82 milyon nüfusu olan, dünyada şu anda 17. büyük ekonomisi olan ve sözleri merak edilen, takip edilen bir ülke haline geldi. Başka devletlere başka halklara sirayet eden bir yolu var. Tezleri hedefleri, dünyaya bakışı, ortaya devlet olarak koymuş olduğu bir paradigma var." dedi.

Afrika'nın çok dinamik bir coğrafya olduğuna işaret eden Şentop, "Ekonomik anlamda da birçok gelişmiş ülke orada yatırım yapıyorlar. Hem insan kısmı ile hem de sahip olmuş olduğu yer altı zenginlikleri bakımından. Türkiye'de Afrika'da çok ciddi olarak birtakım temaslarla öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Türkiye’nin sadece Afrika değil bütün dünyada yatırımları söz konusu." dedi.

Şentop, Türkiye’nin ayrıca 174 ülkede diplomatik temsilciliği olduğunu, sayı bakımından dünyada ilk 3 içerisinde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerini en çok geliştiren ülkeler arasında birinci sırada olduğuna değinen Şentop, "Afrika ülkelerinde yatırım yapan ülkeler arasında çok gerilerde iken ülkemiz şu anda ilk 4 içerisinde. Evet birinci değil ama bir şeyde birinciliği var. İstihdam oluşturma ve istihdam sağlama açısından o ülkelerin insanlarında birinci sırada. Başka ülkeler Afrika'ya geliyorlar, 'Oranın zenginliklerini alalım. Buradan ülkemize götürelim.' diyorlar ama Türkiye, 'Buranın zenginliklerinden istifade edelim.' diye geliyor. Sadece istifade etmiyor Türkiye orada yaşayan insanlarda, 'Kendi ülkelerinin zenginliklerinden istifade etsinler.' diye uğraşıyor. Bu bakımdan Türkiye'nin sadece Afrika ülkeleri ile değil bütün dünyadaki ülkelerdeki ilişkisi insani bir temelde yürüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada en çok insani anlamda yardım yapan ülke olduğuna değinen Şentop, "Milli gelirine göre değil, toplamda en çok insani yardım yapan ülke. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri geliyor Türkiye'nin arkasında. Bu araştırma da İngiltere'de bağımsız bir araştırma yapan kuruluşun raporu. Halbuki dünya genelinde en çok kazanan ülke Türkiye değil. Bunu da madalya taksınlar diye değil, Türkiye'nin dış politikasının en önemli ayağı bu insani yardımlar. Gittiğiniz her yerde bunun eserlerini görüyorsunuz. İşte onun için geleceğe yönelik prodüksiyonlarda Türkiye önemli bir ülke olarak gösteriliyor derken birincisi nüfus ikincisi ise insani etkiler. Etki imkanı Türkiye’de var. Gelecek üzerine çalışan siyasi bilimcileri, diplomatların yazdıkları eserlerde dünyada belli başlı ülkeler arasında sayılırken Türkiye mutlaka 2100'e doğru etkili ülkeler arasında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şentop'a RTEÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman tarafından hediye taktim edildi.

Açılışa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile davetliler ve öğrenciler katıldı.