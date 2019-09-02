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TBMM'de yeni adli yıl resepsiyonu

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi

Genel 02.09.2019, 20:03 02.09.2019, 22:17
TBMM'de yeni adli yıl resepsiyonu

ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi.

TBMM Havuzlu Bahçe'deki resepsiyonda Yargıtay Başkanı Cirit, Başkanvekilleri Mehmet Kürtül, Abdulhalik Yıldız ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca konukları kapıda karşıladı.

Resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Şentop ve diğer protokol üyeleri bir süre sohbet etti, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

#adli yıl #resepsiyon #Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
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