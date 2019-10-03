TBMM’nin açılışının 100’üncü yılında sempozyum düzenlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi Sempozyumu” düzenlenecek.

TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Edirne’de “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100’üncü Yılı: Osmanlıdan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi” konulu uluslararası sempozyum düzenlenecek. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’nin demokrasi tarihini ele almayı hedefleyen bir bilanço değerlendirmesini içeren sempozyum, Türkiye’nin demokrasi tarihinin bilinmeyen ya da az bilinen noktalarını aydınlatmayı amaçlanıyor. Yerli ve yabancı birçok bilim adamını buluşturmayı hedefleyen sempozyum Osmanlı Dönemi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi, Siyasi Partiler ve Demokrasi alt başlıklarından oluşacak. Sempozyumla ilgili bilgiler Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfası ile sosyal medya hesaplarında da bulunuyor.

(Emin Kuvat/İHA)