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“TCG Kalkan P331“ hücumbotu Yalova'da ziyarete açıldı

YALOVA (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla "TCG Kalkan P331" adlı hücumbot Yalova'da ziyarete açıldı. Eski Kartal İskelesi'ne yanaşan TCG Kalkan P331 Hücumbotu, ziyaretçilerini...

Genel 27.09.2019, 16:14 27.09.2019, 16:31
“TCG Kalkan P331“ hücumbotu Yalova'da ziyarete açıldı

YALOVA (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla "TCG Kalkan P331" adlı hücumbot Yalova'da ziyarete açıldı.

Eski Kartal İskelesi'ne yanaşan TCG Kalkan P331 Hücumbotu, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Gemiye gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. İlginin yoğun olduğu hücumbotta ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

#TCG Kalkan P331 #hücumbot #yalova #ziyaret
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