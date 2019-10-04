TDV'den 501 camiye yapım ve onarım yardımı

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 2015-2019 yılları arasında savaş, terör ve doğal afetlerden zarar gören 501 caminin yapım ve onarımının yapıldığı bildirildi.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye, Filistin, Filipinler ve Haiti ile Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2015-2019 yılları arasında savaş, terör ve doğal afetlerden dolayı tamamen yıkılan veya hasar gören camilerin inşası ile bakım ve onarımlarının yapılarak yeniden ibadete açılması sağlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye'deki bin 3 şube ve 149 ülkede, eğitim, kültür, sosyal ve dini hizmetleri destekleme faaliyetleri yaptıklarını ve bunun yanında uluslararası yardım çalışmaları ile dünya genelinde ve İslam coğrafyasında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

TDV'nin, dünyanın farklı bölgelerindeki camilerin inşası ile bakımı ve onarımı gibi konularda da önemli görevler üstlendiğini belirten Polat, bu kapsamda 501 caminin yapım ve onarımının gerçekleştirildiğini aktardı. Polat, şu bilgileri verdi:

"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 250, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 38, Elbab bölgesinde 42 ve Cinderes bölgesinde 3 olmak üzere, toplamda 333 cami ve mescidin tadilatını tamamlayarak, yeniden ibadete açılmasını sağladık. Zeytin Dalı harekat bölgesinde 134 cami ve mescidin tadilatı devam ediyor. İnşallah onları da bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Onarımı devam eden camiler de tamamlandıktan sonra Suriye genelinde toplamda 467 caminin bakım ve onarımı vakfımız tarafından gerçekleştirilmiş olacak."

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 152 cami tadilattan geçti

Filistin'e bağlı Gazze Şeridi'nde 1987'den beri süren özgürlük mücadelesi sırasında dini tesislerin defalarca kez İsrail tarafından yıkıma uğradığına dikkati çeken Polat, "2008 yılındaki savaş sırasında yıkılan camilerden 9'u her daim bölge halkının yanında olan Türkiye adına vakfımız tarafından 2017 yılında yeniden yapılarak Gazze Müslümanlarının istifadesine sunuldu." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın ülkeye verdiği zarar ve tahribatın en bariz örneklerinden birisinin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ibadethanelerde yaşandığının altını çizen Polat, Cizre, İdil, Silopi, Nusaybin, Şırnak ve Yüksekova'da terörden zarar gören 152 cami ve mescidin yapım ve onarımının yapıldığı bilgisini verdi.

Polat, savaş ve terör olaylarının yanı sıra kriz bölgelerinde doğal afetlerden etkilenen camilerin yapım ve onarımının da TDV tarafından yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal afetlerden dolayı 2015 ve 2016'da Filipinler'de 3 adet cami sıfırdan inşa edilmiş olup, 3 adet caminin ise tadilatı yapıldı. Haiti'de ise bir cami sıfırdan inşa edilerek, Müslümanların istifadesine sunuldu. Dünyanın dört bir yanında İslam'ın sembolü, birlik mekanı camilerimizin inşası, bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarımıza hayırsever milletimizin desteğiyle devam edeceğiz."