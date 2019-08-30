Team OG, espor turnuvasında 15 milyon dolar kazandı
- Espor takımı Team OG Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9'u şampiyonlukla tamamlayarak, espor tarihinin en büyük para ödülü 15 milyon doları kazandı
İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9 sona erdi. 2018 yılında The International 8 şampiyonu olarak 11 milyon dolar kazanan Team OG, espor tarihinin en büyük para ödülü olan 15 milyon doları evine götürdü.
Red Bull açıklamasına göre, 32 milyon dolarla espor dünyasının en büyük ödül havuzuna sahip The International 9 Dota 2 Turnuvası sona erdi.
Dünyanın en büyük espor ve Dota 2 turnuvası olan The International 9, beş gün boyunca nefesleri kesti.
2018 yılında The International 8 şampiyonu olarak, o zamana kadarki en büyük espor para ödülü olan 11 milyon dolar ödülü kazanan Team OG, bu sene kendi rekorunu yükseltti.
Team OG takımının oyuncuları Johan "N0tail" Sundstein, Sébastien "7ckngMad" Debs, Jesse "JerAx" Vainikka, Anathan "ana" Pham, Topias "Topson" Taavitsainen ve koç Cristian "ppasarel" Banasean de üst üste iki kez şampiyon olan ilk oyuncular olarak tarihteki yerlerini aldı.
Açıklamada verilen bilgilere göre, The International 8 turnuvasından 2 ay önce Team OG takımı kendilerini parçalanmış bir halde bulmuş, takımın kurucusu ve kaptanı rakip takım olan Evil Geniuses’e transfer olmuştu. The International 9 turnuvasında üst grup yarı final mücadelesinde Team OG’nin Evil Geniuses’i 2-1’lik skorla mağlup etmesi turnuvanın unutulmaz anlarından biri oldu.
Üst üste iki sene şampiyon olmayı başaran Team OG’nin The International 8 Dota 2 turnuvasındaki ilham verici hikayesi "Against the Odds" belgeseline konu olmuştu.
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