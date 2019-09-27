Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında...
Genel 27.09.2019, 14:47 27.09.2019, 14:56
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.
Kontrollerde, minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Bangladeş, Afganistan ve Cezayir uyruklu 19 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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