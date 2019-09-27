Son Dakika
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Rusya’da SU-35 açıklaması
Erzurum Ticaret Borsası
Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta heyecanı
Yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla "Ali"sini aradı

Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında...

Genel 27.09.2019, 14:47 27.09.2019, 14:56
Tekirdağ'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 19 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde, minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Bangladeş, Afganistan ve Cezayir uyruklu 19 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#düzensiz göçmen #malkara #tekirdağ #yol kontrolü
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@