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Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

- Terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı gözaltına alındı

Genel 04.09.2019, 08:12 04.09.2019, 10:54
Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir asker gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


 

#FETÖ #operasyon #tekirdağ #yüzbaşı
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