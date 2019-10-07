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Tekirdağ merkezli rüşvet operasyonu

- Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

Genel 07.10.2019, 12:25
Tekirdağ merkezli rüşvet operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 19 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 8 ay süren soruşturma kapsamında ortam dinlemeleri, görüntü kayıtları ve banka hesap hareketleri incelendi. Yeterli delil ve tespitlerin oluşması sonucu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin Tekirdağ, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda aralarında eski Tekirdağ gümrük müdürü B.S.Ö'nün de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

#operasyon #rüşvet #tekirdağ
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