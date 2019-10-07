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Tekirdağ merkezli rüşvet operasyonu
- Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
Genel 07.10.2019, 12:25
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 19 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin Tekirdağ, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda aralarında eski Tekirdağ gümrük müdürü B.S.Ö'nün de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
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