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Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil yandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpma sonrası motor kısmından yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.Murat Urucu (33) idaresindeki 34 GU 5078 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon...
Genel 05.09.2019, 11:42
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpma sonrası motor kısmından yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Murat Urucu (33) idaresindeki 34 GU 5078 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilden inen sürücü Murat Urucu, eşi Çiğdem (30) ve oğlu Ege (9) Urucu'yu da araçtan indirerek otomobilden uzaklaştı.
Sürücü ve ailesi kontrol amaçlı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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