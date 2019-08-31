Son Dakika
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı
DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol açtı
Yurtta hava durumu - 31 Ağustos 2019
Okul masrafları kredi başvurularına yönelimi arttırdı
Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damada çifte müebbet talebi
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı
TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Göktürk Gölet’i manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 ağır yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Hüseyin Artan'ın kullandığı 59 YL 988 plakalı otomobil, Çorlu çevre yolu Hıdırağa mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini...

Genel 30.08.2019, 22:50
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 ağır yaralı
banner63

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Artan'ın kullandığı 59 YL 988 plakalı otomobil, Çorlu çevre yolu Hıdırağa mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Artan ile otomobildeki İlhan Yıldız ve Memduh Ersen yaralandı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#3 yaralı #çorlu #kaza
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@