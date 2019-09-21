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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
- 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Genel 20.09.2019, 19:38
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 312 gram esrar, 316 uyuşturucu hap, 26 fişek bonzai, iki ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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