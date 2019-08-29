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Teknede çıkan yangından denize atlayarak kurtuldu

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir teknenin makine dairesinde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Moldavya uyruklu çalışan, çareyi denize atlamakta buldu

Genel 28.08.2019, 17:29
Teknede çıkan yangından denize atlayarak kurtuldu
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede çıkan yangında, yabancı uyruklu bir çalışan yaralandı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi açıklarında demirli "Oceanis 58" isimli yaklaşık 20 metrelik teknede, ilk belirlemelere göre makine dairesinde oluşan patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangın sırasında deniz taşıtında bulunan Moldavya uyruklu tekne çalışanı Dimitri Coceanji, denize atladı.

Çevredekilerin yardımıyla denizden kurtarılan Coceanji, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Coceanji'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Teknede çıkan yangın ise yine çevredekilerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Olayı görenlerden Sunal Bolbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknede büyük bir gürültüyle patlamanın olduğunu belirterek, "Bir kişinin denize atladığını gördük. Çevredekiler botlarla giderek yaralıyı alıp çıkardılar. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Olayın ardından bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün "KIYEM 2" botu sevk edildi.

Maddi hasarın oluştuğu tekne, "KIYEM 2" botuna yedeklenerek, Turgutreis Limanı'na çekildi.




#bodrum #deniz #muğla #Ortakent-Yahşi #tekne yangını #yangın
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