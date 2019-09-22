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TEKNOFEST bitti, yoğunluk başladı
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 1 milyondan fazla ziyaretçiyle ile rekor kırarken, festivalin bitimiyle yoğunluk hat safhaya ulaştı, trafik kitlendi.
Genel 22.09.2019, 20:05
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 1 milyondan fazla ziyaretçiyle ile rekor kırarken, festivalin bitimiyle yoğunluk hat safhaya ulaştı, trafik kitlendi.
Festivale katılan ve çıkıştı yürüyerek metrobüse giden Bayram Kara, "Çok aktif baya bir kalabalık vardı. Etkili olduğunu düşünüyorum. Çıkış bulamadık, aracı başka bir noktada bıraktım. Araca ulaşmak için caddeye çıkmak zorunda kaldım. Metro yoğundu, metrodan faydalanamadık, metrobüse geldik. Yarım saattir yürüyoruz" dedi.
Metrobüsü kullanan ziyaretçiler, metrobüs girişinde kuyruklar oluşturdu.(İHA)
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