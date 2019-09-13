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TEKNOFEST'e doğru

- Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST için THY filosundan özel olarak boyanan bir uçak hazırlandı

Genel 13.09.2019, 16:44 13.09.2019, 17:09
TEKNOFEST'e doğru
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İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST için Türk Hava Yolları (THY) filosundan özel olarak boyanan bir uçak hazır edildi.

Alınan bilgiye göre, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanında yapılacak festival için devam eden çalışmalar kapsamında, THY filosundaki "TC-JTR" kuyruk tescilli "Airbus A321-200" tipi uçak özel olarak boyandı.

Geçen yıl, İstanbul Havalimanında yapılan festivalin ikincisi, 6 Nisan'da ticari uçuşlara kapatılan, kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.

#THY #TEKNOFEST #Boyama
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