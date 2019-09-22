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TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken, metro da tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.
Genel 22.09.2019, 16:13
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşurken, metro da tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar ise uçak gösterisini Sefaköy metrobüs durağından izledi.
TEKNOFES alanını gezmeye gelen İlyas Çalışkan, “Çok güzeldi. Bir daha gelmek isterim. Çok mutlu oldum” derken, Osman Çalışkan, “Yaklaşık 1 saat oldu, hala geziyoruz. ASELSAN’ın standını gezdik. Çok güzel, çok beğendik. Yoğunlukta aşırı derecede” ifadelerini kullandı.(İHA)
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|5
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