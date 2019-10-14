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Tel Abyad'da çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde YPG/PKK'lılara ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genel 14.10.2019, 14:01 14.10.2019, 14:12
Tel Abyad'da çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde YPG/PKK'lılara ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

SMO, güvenlik tedbirleri kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

- Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#silah ve mühimmat #Barış Pınarı Harekatı #arama tarama #Tel Abyad
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