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Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Genel 10.10.2019, 11:51 10.10.2019, 12:01
Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Barış Pınarı #Şanlıurfa #Tel Abyad
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