Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesiminde kontrol sağlandı
- Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi Suriye Milli Ordusu askerlerinin kontrolüne girdi - SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Muhalifler, ilçe merkezinin doğu ve güney kesimlerine ilerlemeye çalışıyor
TEL ABYAD (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı. Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde SMO askerleri ile YPG/PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.
SMO, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi.
Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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