Tel Abyad’da yaralanan siviller Türkiye’ye getirildi
Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad’da terör örgütünün ev ve yollara tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralanan siviller Türkiye’ye getiriliyor.
Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad’da terör örgütünün ev ve yollara tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralanan siviller Türkiye’ye getiriliyor.
Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Tel Abyad’ın şehir merkezinden kaçan terör örgütü YPG/PKK’nın şehir içerisinde ev, iş yeri ve yollara tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların patlaması sonucu bölge halkı zarar görüyor. Bir eve tuzaklanan mayın nedeniyle yaralanan Tel Abyadlılar, Akçakale’den Türkiye’ye getirildi. Yaralı siviller ambulanslarla getirildikleri Akçakale Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin bölgeyi tuzaklanan patlayıcı ve mayınlardan temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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