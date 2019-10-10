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Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesinde terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor - YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ele geçirildi

Genel 10.10.2019, 14:21
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
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TEL ABYAD (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.


#YPG/PKK #Tel Abyad #Barış Pınarı Harekatı
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