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Tel Abyad'ın teröristlerden kurtarılması
- Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Akçakale ilçesinde sevinçle karşılandı - İlçe halkı Türk bayraklarıyla şehir turu attı
Genel 13.10.2019, 18:25
ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sevinçle kutlandı.
Tel Abyad ilçesinde, TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmaların ardından ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi Akçakale ilçesinde büyük sevinç yarattı.
Ellerine Türk bayrağı alan ilçe sakinleri araç konvoyu oluşturarak ilçede tur attı ve askerlere sevinç gösterisinde bulundu.
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