Tel Abyad'ın teröristlerden kurtarılması

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sevinçle kutlandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Tel Abyad ilçesinde, TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmaların ardından ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi Akçakale ilçesinde büyük sevinç yarattı.

Ellerine Türk bayrağı alan ilçe sakinleri araç konvoyu oluşturarak ilçede tur attı ve askerlere sevinç gösterisinde bulundu.