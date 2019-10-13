Telabyad’dan yoğun duman yükseliyor
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu birliklerinin vurduğu bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
Genel 13.10.2019, 13:12
Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın 5. gününde Telabyad’daki çatışmalar yoğunlaştı. Öğle saatlerinde meskun mahale doğru kayan çatışmalar daha da şiddetlenirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından şehir merkezindeki PKK/YPG hedefleri, mevzileri vurularak imha ediliyor. Yapılan atışların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.(Şinasi İnan - İsmail Coşkun/İHA)
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