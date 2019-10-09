Televizyon izleme süresi her geçen yıl azalıyor
Kitle iletişim araçları içerisinde 1930’lu yıllardan itibaren popülerliğini koruyan ancak son yıllarda tahtı sosyal medya tarafından sallanan televizyonların, izlenme süreleri her geçen yıl azalıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan ’Televizyon İzleme Eğilimleri’ araştırmasında, 2006 yılından 2018 yılına kadar uzanan zaman diliminde, günlük ortalama televizyon izleme oranlarının her geçen yıl düştüğü gözlendi.
Kitle iletişim araçları içerisinde 1930’lu yıllardan itibaren popülerliğini koruyan ancak son yıllarda tahtı sosyal medya tarafından sallanan televizyonların, izlenme süreleri her geçen yıl azalıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan ’Televizyon İzleme Eğilimleri’ araştırmasında, 2006 yılından 2018 yılına kadar uzanan zaman diliminde, günlük ortalama televizyon izleme oranlarının her geçen yıl düştüğü gözlendi.
TELEVİZYON MU SOSYAL MEDYA MI?
ITS Medya ve Ajans Press tarafından yapılan medya incelemesine göre ise sosyal medya ve televizyon mecralarının medya karnesi de belli oldu. 2015 yılından itibaren yazılı basın mecralarının taranarak incelemeye dâhil edildiği araştırmada, gazete ve dergilerde en çok sosyal medya anahtar kelimesi kullanıldı. 2015 yılından günümüze kadar 554 bin 43 adet sosyal medya geçen haber tespit edilirken, televizyon geçen haber sayısı ise 365 bin 505 olarak kayıtlara geçti.(İHA)
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