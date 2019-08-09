TEM Otoyolu’nda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı’nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmaya başladı.

TEM Otoyolu’nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk oluşmaya başladı. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu’nda ilerlemeye başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Trafiğin mesai saati sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile artması beklenirken, Kocaeli Emniyetine bağlı ekipler, TEM Otoyolu’nda denetimlerini arttırdı. Denetimlerini sürdüren ekipler, yolda yaşanabilecek olası kazalara müdahale ederek yoğunluğun artmasını engelliyor.

TATİLCİLER DİNLENME TESİSLERİNİ DOLDURDU

Öte yandan, mesai saatinin sonlanması ile artacak trafik yoğunluğuna yakalanmamak isteyen vatandaşlar, erken saatlerde yola çıktı. Yaşanan sıcaklık nedeni ile vatandaşlar dinlenme tesislerinde durdu. Trafiğe yakalanmamak için erkenden yola çıktığını söyleyen vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerine geçirecekleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

TATİLCİLER YOĞUNLUĞUN AZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Bayram tatilini geçirmek için yaşadığı İstanbul’dan memleketi Diyarbakır’a gitmek için yola çıkan İsmail Dursun isimli vatandaş, “İstanbul’da 2. köprüde bir trafiğe yakalandık. Diğer yollar geçen yıllara göre güzeldi. Bayram okul tatili ile aynı döneme denk geldiği için insanlar daha önce memleketlerine gitmişti. İnsanların bir kısmı fındık toplamak için Karadeniz’e Güneydoğulular ise kayısı toplamak için daha önceden memleketlerine gittikleri için diğer yıllara göre bu yıl yoğunluğun az olmasını bekliyorum. Memleketimize gittiğimiz için çok mutluyuz. Bundan daha iyi bir mutluluk olamaz. Allah böyle bir mutluluğu herkese nasip etsin” dedi.

(Murat Kanber - Ömer Faruk Cankurt/İHA)