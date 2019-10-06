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TEM Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar TEM Otoyolu'nda servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.Edirne yönüne giden M.K. yönetimindeki 34 BAP 150 plakalı servis midibüsü, yağışın etkili olduğu TEM Otoyolu Batışehir mevkisinde devrildi.Kaza...

Genel 06.10.2019, 08:42
TEM Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı
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İSTANBUL (AA) - Bağcılar TEM Otoyolu'nda servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Edirne yönüne giden M.K. yönetimindeki 34 BAP 150 plakalı servis midibüsü, yağışın etkili olduğu TEM Otoyolu Batışehir mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 15 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan 5 yolcu, başka servis aracıyla yola devam etti. Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, hasarlı aracın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

#Bağcılar #Batışehir #Servis #tem #trafik kazası
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