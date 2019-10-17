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TEMAD'dan “Barış Pınarı Harekatı'na“ destek

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini bildirdi.

Genel 17.10.2019, 14:09 17.10.2019, 17:26
TEMAD'dan “Barış Pınarı Harekatı'na“ destek
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde

ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini bildirdi.

TEMAD'ın 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Dürgen, Türk ordusunun terörün başını ezerek, gittiği her yere huzur, medeniyet ve barış götürdüğünü belirtti.

Meslektaşlarının vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele verdiğini vurgulayan Dürgen, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış ve emekli olmuş meslektaşlar olarak her zaman onların yanındayız, şu an belki buradayız ama gönlümüz onlarla ve her zaman destekçileriyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz."

Bu arada açıklamanın ardından etkinlik için bir araya gelen üyeler, asker selamı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Barış Pınarı Harekatı #temad #Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
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