TEMAD'dan “Barış Pınarı Harekatı'na“ destek
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini bildirdi.
ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini bildirdi.
TEMAD'ın 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Dürgen, Türk ordusunun terörün başını ezerek, gittiği her yere huzur, medeniyet ve barış götürdüğünü belirtti.
Meslektaşlarının vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele verdiğini vurgulayan Dürgen, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış ve emekli olmuş meslektaşlar olarak her zaman onların yanındayız, şu an belki buradayız ama gönlümüz onlarla ve her zaman destekçileriyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz."
Bu arada açıklamanın ardından etkinlik için bir araya gelen üyeler, asker selamı verdi.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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