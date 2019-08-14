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TEM’in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Genel 14.08.2019, 12:44
Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Trafiğin akşam saatlerinde aynı yoğunlaşması bekleniyor.(İHA)
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