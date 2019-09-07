Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığında bağlı timlerin, Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla söz konusu ilçede operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında, şüpheli şahısların ev ve eklentilerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 69 av tüfeği fişeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 2 taşınabilir bellek, 8 video kaset, 4 adet DVD ve birer adat CD, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış 'Sonsuz Nur' isimli kitap ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile bunlara yardım ve yataklık yapan işbirlikçilere yönelik operasyonlara artan kararlılıkla, aralıksız devam edilmektedir."