Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda Şırnak’ta 2, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgesinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda Şırnak’ta 2, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgesinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Uludere kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
KUZEY IRAK’A HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(Muhammet Mücahit Dereli /İHA)
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