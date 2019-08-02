Son Dakika
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu

Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda Şırnak’ta 2, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgesinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 02.08.2019, 09:13 02.08.2019, 09:48
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda Şırnak’ta 2, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgesinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Uludere kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

KUZEY IRAK’A HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(Muhammet Mücahit Dereli /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#terör örgütü #KUZEY IRAKA HAVA HAREKATI #Terör örgütü PKKya darbe üstüne darbe
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@