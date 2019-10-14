Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı
YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.
ŞANLIURFA (AA) - YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti.
Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar vatandaşlar olası saldırılara karşı uyarıldı.
Öte yandan, Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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