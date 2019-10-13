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Terör örgütü YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Genel 12.10.2019, 08:32 12.10.2019, 11:02
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere saldırısı

ŞANLIURFA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Terör örgütünün Suruç ilçesine havanlı saldırısında yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Suruç #sivillere saldırı #havan mermili #YPGPKK
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