Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında bir anne ve 2 kızı şehit düştü
- Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda bir anne ve 2 kızı şehit düştü, 24 kişi yaralandı
MARDİN (AA) - Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu şehit düştü, 24 kişi yaralandı
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermileri ilçe merkezinde bir binaya isabet etti.
Şehit düşen sivillerin anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) olduğu öğrenildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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