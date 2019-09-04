Terörle mücadelede 10 bin 800 kırsal, şehirlerde ise 895 operasyon yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Ağustos ayında vicdanlarımızı en çok acıtan hadisesinin genç bir anne olan Emine Bulut’un evladının gözü önünde cinayete kurban gitmiş olmasıdır" dedi. Terörle mücadele kapsamında kırsalda 4’ü büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldığını açıklayan Çataklı, uyuşturucuda 10 bin 825 operasyonda 14 bin 750 kişi gözaltına alınırken, yakalanan göçmen sayısının 47 bin 316 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği aylık bilgilendirme toplantısında güvenlik alanında Ağustos ayına ilişkin bilgileri paylaştı. Ağustos ayında vicdanları en çok acıtan hadisenin Emine Bulut isimli kadının çocuğu önünde cinayete kurban gitmesi olduğunu belirten Çataklı, "Bakanlık olarak üzerinde uzunca bir süredir hassasiyetle durduğumuz, tedbir aldığımız ve projeler gerçekleştirdiğimiz kadın cinayetleri konusunda yaşanan bu gelişme bizi derinden üzmüştür. Bununla birlikte önceden daha fazla ve daha farklı ne yapabiliriz noktasındaki çalışmalarımızda itici bir güç de olmuştur. Umuyoruz ki tüm kurumlar her türlü siyasi değerlendirmelerin ve fikir ayrılıklarının ötesine geçerek kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti önleme noktasında eskisinden daha iyi bir iş birliğine imza atacaklardır" diye konuştu.

KIRSALDA 10 BİN 800 OPERASYON YAPILDI

Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde yürütülen operasyonlara ilişkin de şu bilgileri verdi:

“2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4’ü büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride aranan 1, gri kategoride aranan 7 terörist ile sözde yönetici olduğu tespit edilen 2 teröristin de aralarında bulunduğu 10’u sözde üst düzey toplam 117 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 179 şüpheli gözaltına alınmış, 272 kişi tutuklanmıştır.”

Çataklı, yapılan operasyonlar neticesinde ise 54 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 107 silah, 29 adet mayın/EYP, 61 adet el bombası, 75 kilogram patlayıcı madde, 15 bin 980 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

"KIRAN OPERASYONLARI KAPSAMINDA 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kıran operasyonlarına ilişkin de Çataklı, “17 Ağustos’ta Hakkari, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin Paşamızın sevk ve idaresinde Kıran-1 operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2 operasyonuna halen devam edilmektedir. Kıran operasyonları kapsamında 12 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 işbirlikçi şahıs yakalanmış, bin 398 şahıs kontrolü ve sorgulaması yapılmış, 43 mağara/sığınak imha edilmiş, 3 füze, 4 roketatar, 150 roket mühimmatı, 4 Biksi makineli tüfek, 4 Kalaşnikov, 8 bin 350 mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

UYUŞTURUCUDA 10 BİN 825 OPERASYON YAPILDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 bin 825 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, "14 bin 750 kişi gözaltına alındı bu operasyonlarda ve bin 587 kişi tutuklandı. Yine bu operasyonlarda 4 ton 979 kilo esrar, 648 kilo skunk, 1 ton 290 kilo eroin, 84 kilo kokain ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir” diye konuştu.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 256 operasyon icra edildiğini bildiren Bakan Yardımcısı Çataklı, “Bin 901 kişi gözaltına alınmış, 14 kişi tutuklanmıştır. 302 bin 307 litre kaçak akaryakıt, 692 bin 619 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” dedi.

TERÖRLE İLİŞKİLİ 760 SOSYAL MEDYA HESABI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI

Son yıllarda yeni bir suç başlığı olan ’siber suçlarla mücadelede’ ise Çataklı, “Terör suçları kapsamında 2019 yılı Ağustos ayında 760 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 333 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” dedi.

1 AYDA YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 47 BİN 316

Bütün dünyada bir sorun haline gelen düzensiz göçe yönelik çalışmalar hakkında da Çataklı, “Düzensiz göçle mücadelede Ağustos ayı içerisinde 8 bin 430’u denizlerde olmak üzere 1 ayda yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 47 bin 316’dır. 761 organizatör ise gözaltına alınmıştır” diye konuştu.

KAYIT ALTINA ALINAN SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 657 BİN 694

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin devam ettiğini ifade eden Çataklı, “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 352 bin 52. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 657 bin 694” dedi.

253 ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA 298 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Trafik verileri hakkında da bilgi veren Çataklı, “2019 Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 253 ölümlü trafik kazasında 298 kişi hayatını kaybetmiş, 17 bin 352 yaralanmalı trafik kazasında 31 bin 844 kişi yaralanmıştır” diye konuştu.

(İHA)