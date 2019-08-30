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TESK'ten “sahte içki“ uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Merdiven altı kaçak alkol üretimlerine göz açtırılmamalı, yapılan denetimler daha da artırılmalı"

Genel 30.08.2019, 10:52 30.08.2019, 12:56
TESK'ten “sahte içki“ uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içki üretenlere karşı denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tüketicileri merdiven altında üretilen kaçak içkiye karşı uyardı.

Sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümleri hatırlatan Palandöken, "Bu yılın yaz döneminde kayıtlara geçen 23’ün üzerinde kişi kaçak alkolden hayatını kaybederken birçok kişi de tedavi görüyor. Buna rağmen halen merdiven altı üretim devam ediyor. Bu tür üretimlere göz açtırılmamalı, yapılan denetimler daha da artırılmalı. En önemlisi yaşanan olumsuz gelişmelerden toplum olarak ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Alkol ve tütün gibi zararlı maddelerin kullanımını tavsiye etmediklerinin altını çizen Palandöken, "İllaki bunları tüketeceklerse merdiven altı yerine, TAPDK satış belgesi olan yerlerden temin etmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

#kaçak alkol #Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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