THK borçları yapılandırılıyor

Türk Hava Kurumu (THK), geçmiş dönemden gelen borçların yapılandırılmaya başlandığını açıkladı.

THK’dan yapılan açıklamada, “THK’nın geçmişten gelen 1,4 milyar TL tutarındaki banka borcu, onursal başkanı olan cumhurbaşkanının talimatı ile yapılandırılmaya başlandı. Bugün ilk olarak Vakıfbank’a olan borçlar yeniden yapılandırıldı. Diğer bankalara olan borçlarda bir hafta içinde yapılandırılacaktır. Vergi ve SGK borçlarındaki yapılandırmanın da en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan ve Türk milletinin destekleriyle ülkesine büyük hizmetler veren Türk Hava Kurumu tekrar ayağa kalkıyor” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı zamanda THK’nın onursal başkanı olduğu hatırlatılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, son dönemdeki gelişmeler üzerine 94 yıllık geçmişe sahip kurumumuzun içine düşürüldüğü sıkıntıların çözümü için harekete geçilmesi direktifini vermiştir. Bu direktif sonrası acil olması sebebiyle THK’nın finansal dengesini yeniden sağlamasına öncelik verdik. Nitekim en büyük alacaklımız konumundaki Vakıfbank ile hızla mutabakata vardık ve borçlarımızın yeniden yapılandırılması için anlaşma imzaladık” ifadelerine yer verildi.

Devletin desteğiyle vergi ve SGK borçlarının da yeniden yapılandırılması için yapılan görüşmelerin bir hafta içinde sonuçlandırılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, “Böylece THK personelini derinden üzen hacizli gayrimenkuller başta olmak üzere mal varlığımız üzerindeki tüm hacizlerin kaldırılmasını, gelir getirici projelerimizi hayata geçirebilmeyi ve finansal dengemizi yeniden kurmayı amaçlıyoruz. THK, teşkilat, tüzük ve personel yapısını verimlilik ve liyakati önceleyerek tamamen değiştirecek, kurucu değerlere özünde sahip yepyeni bir yapı ve vizyonla halkının karşısına çıkacaktır” denildi.

Türk Hava Kurumunun bütün bunları yaparken devletiyle büyük bir uyum içinde ülkenin fayda ve ihtiyaçlarını gözeterek hareket ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“THK, gelecek vizyonunu çağın gerekleri ve gerçekleri ile tarihsel misyonuna uygun şekilde yenilemek durumundadır. Yeni bir geleceğin inşası, teşkilat yapısının güncellenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu düzenlemeler; Atatürk’ün Türk milletine emanet ettiği Türk Hava Kurumunun yaşatılması, üretken olması, yerli ve milli savunma sanayi başta olmak üzere Türk havacılığına daha fazla katkı sunmasını sağlayacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki THK, Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin ve milletimizin desteğiyle 94 yıl önceki kurucu ruhla ve milli bir şuurla, Cumhuriyet’in ve milletin değerlerini önceleyerek en kısa zamanda yepyeni bir başlangıç yapacaktır.”

(İHA)