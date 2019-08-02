THK, Devlet Denetleme Kurulu'na başvurdu
TÜRK Hava Kurumu (THK), kurumun geçmiş dönemlerin incelenmesi için Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’na başvuruda bulunduklarını açıkladı.
TÜRK Hava Kurumu (THK), kurumun geçmiş dönemlerin incelenmesi için Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’na başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Açıklamada, kurumun böylece 94 yıl önceki kurucu ruhla ve milli bir şuurla, yepyeni bir başlangıç yapabileceği aktarıldı.
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