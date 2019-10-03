Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı
- Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook Belçika'ya ait banka hesaplarının iflas öncesinde boşaltıldığı ortaya çıktı
BRÜKSEL (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına birkaç gün kala, şirketin Belçika iştirakinin banka hesaplarının boşaltıldığı ortaya çıktı.
Thomas Cook Belçika'ya kayyum atanan Hans De Meyer, "İflasa birkaç gün kala Thomas Cook Belçika'dan İngiltere'deki ana şirkete 5 ila 6 milyon avro gönderildiği belirlendi. Bu para kalsaydı, Thomas Cook Belçika'nın kurtarılmak için daha fazla zamanı olurdu." açıklamasında bulundu.
Meyer, söz konusu para transferini hangi yöneticinin gerçekleştirdiğini araştırdıklarına belirtti.
Thomas Cook Belçika'nın ülke genelinde 91 acentesi ve 501 çalışanı bulunuyordu.
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.
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