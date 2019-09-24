Son Dakika
Yargıtay’dan FETÖ davaları açıklaması
İsrail güçleri evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinli aileye saldırdı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK’ya sevk edildi
Skandal FETÖ belgesine Bakanlıktan soruşturma
Suriye’deki göçmenlerin trajedisi kamerada
Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya’dan ülkesine gönderildi
Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu
İstanbul’da deprem paniği
Hava harekatıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı

Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya’dan ülkesine gönderildi

Antalya’da bulunan Thomas Cook misafirlerinden bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi.

Genel 24.09.2019, 14:45
banner63

Antalya’da bulunan Thomas Cook misafirlerinden bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi.

Finansal sorunlar yaşayan İngiliz tur şirketi Thomas Cook resmen battı. Söz konusu operatör kapsamında Türkiye genelinde 21 bin 33 konaklamalı turist bulunuyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada 24 Eylül itibariyle bin 50 turistin 5 uçak ile Antalya Havalimanından güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildiği açıklandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@