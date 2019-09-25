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’Thomas Cook’a ait uçaklar Antalya Havalimanı’nda yolcu almaya başladı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından, tatil için Antalya’ya gelen turistler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Firmanın Antalya’da 40 bin yolcusunun olduğu, 20 bin İngiliz turistin ülkelerine döndüğü bildirildi.

Genel 25.09.2019, 13:40 25.09.2019, 13:48
’Thomas Cook’a ait uçaklar Antalya Havalimanı’nda yolcu almaya başladı

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasını açıklanmasının ardından, tatil için Antalya’ya gelen turistler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Firmanın Antalya’da 40 bin yolcusunun olduğu, 20 bin İngiliz turistin ülkelerine döndüğü bildirildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının açıklanmasının ardından, firmanın rezervasyonuyla tatil için Antalya’ya gelen 40 bin turistten, 20 bin İngiliz turist ülkelerine döndü. Geriye kalan 20 bin turistin ise dönüş tarihlerinin gelmesiyle dönüş yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, çok sayıda üzerinde Thomas Cook yazılı uçakların Antalya Havalimanı’na inip kalktığı görüldü.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, uluslararası bir dünya devinin battığını söyledi.

Thomas Cook’un Türkiye’nin tamamında rezervasyonları olduğunu dile getiren Atmaca, “Bugün ve yarın için etkileri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şu an net rakamlar verilemiyor. Bizim için 2020 dönemi için negatif bir gelişme. Uluslararası bir problem. Firma ülkemize gelen 2.5 milyona yakın İngiliz turistin yarısını getiriyordu. Önemli bir güçtü. Zamanla bu sayıları telafi ederiz. 2020 için İngiliz pazarı için yeniden planlama yapacağız. Antalya’ya bu firma ile gelen 20 bin İngiliz turist ülkelerine döndü. Diğer 20 bin turist ise tatillerinin bitmesinin ardından ülkelerine dönecek. Hiçbir turistin mağduriyeti yok. Burada mağdur olan firmanın Türkiye’deki partnerleri, otelciler ve çalışanlarıdır. En büyük darbeyi otelciler yedi” dedi.

(İHA)

#Antalya Havalimanı #Thomas Cook #antalya
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