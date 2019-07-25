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THY Azerbaycan Uçuşlarına İlgi Yoğun

2018 yılında Türkiye-Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları yetkilileri vizelerin kaldırılması ile bu sayının artacağını öngörüyor.

Genel 25.07.2019, 17:15 25.07.2019, 17:26
THY Azerbaycan Uçuşlarına İlgi Yoğun

2018 yılında Türkiye-Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları yetkilileri vizelerin kaldırılması ile bu sayının artacağını öngörüyor.

Türkiye-Azerbaycan hattına yoğun ilgi Türk Hava Yolları yöneticilerini memnun etti. 2018 yılında Türkiye- Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, 2019 yılının ilk altı ayında ise 236 bin 100 yolcu taşıdı. Azerbaycan hükumetinin 1 Eylül 2019 itibarı ile Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıracağını açıklamasının Türk Hava Yolları’nın Azerbaycan uçuşlarına olumlu anlamda yansıyacağı düşünülüyor.

(Tuncer Cengiz/İHA)

#THY Azerbaycan Uçuşları #havayolu #havacılık #azerbaycan #TürkiyeAzerbaycan hattı #THY Azerbaycan Uçuşlarına İlgi Yoğun
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