THY, Çin’in Xian kentine uçmaya hazırlanıyor
Türk Hava Yollarının Çin’in önemli şehirlerinden İpek Yolu’nun başlangıcı olan Xian’a haftada 7 sefer düzenleyeceği bildirildi. 1 milyon Çinli Turist hedefi kapsamında bu seferlerin hem THY hem de ülkemiz adına mükemmel bir kazanım olduğu belirtildi.
Türk Hava Yollarının Çin’in önemli şehirlerinden İpek Yolu’nun başlangıcı olan Xian’a haftada 7 sefer düzenleyeceği bildirildi. 1 milyon Çinli Turist hedefi kapsamında bu seferlerin hem THY hem de ülkemiz adına mükemmel bir kazanım olduğu belirtildi.
1 MİLYON ÇİNLİ TURİST HEDEFİ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunan Bilal Ekşi, "Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin güçlenmesi, iki ülke arasındaki havayolu taşımacılığında karşılıklı seferlerin arttırılması ile mümkün olacaktır. Özellikle 2018 yılının Çin Halk Cumhuriyeti’nde ‘Türk Yılı’ ilan edilmesi ve ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesi kapsamında Türkiye’nin de ulaşım alanında oluşturduğu potansiyel nedeniyle Çin’e gerçekleştirdiğimiz seferlerimizin sayısını arttırmak gayreti içerisindeydik. Türkiye olarak ‘1 Milyon Çinli Turist’ hedefi kapsamında İpek Yolu’nun başlangıcı kabul edilen Xian şehrine tarifeli sefer hakkı alınmasının hem THY hem de ülkemiz adına mükemmel bir kazanım olmuştur. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirme adına bu seferlerin biran önce icra edilmesi için gerekli çalışmalara hemen başlıyoruz. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.(Ferhat Yasak/İHA)
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