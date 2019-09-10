Flaş HaberAA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Son Dakika
THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası
- Kampanya kapsamında, İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da 25 uçuş noktasına her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek
Genel 10.09.2019, 12:27 10.09.2019, 12:42
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına özel indirimli bilet kampanyası düzenlendi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanya, İstanbul ve Ankara'dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da 25 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 10-20 Eylül'de satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2019-31 Mart 2020'da her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
THY'nin resmi internet sitesi ücreti olan bu fiyatın, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği uyarısında bulunuldu.
0°
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız