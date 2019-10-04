THY pilotu Bilge Derin, kanseri yenerek göklere tekrar döndü
Türk Hava Yolları’nın (THY) kadın pilotlarından Bilge Derin, 10 ay süren kanserle mücadelesini yenerek göklere yeniden döndü. Kanserle mücadelesinin zor bir süreç olduğunu söylen Derin, “dedim ki kendi kendime başladığın bütün yolculukları tamamladın. Bu yolculuğu da başarı ile tamamlayacaksın. Ailemin ve arkadaşlarımın desteği ile kanseri yendim Unutmayın sağlığınızın kaptanı sizsiniz” dedi.
Türk Hava Yolları’nın (THY) kadın pilotlarından Bilge Derin, 10 ay süren kanserle mücadelesini yenerek göklere yeniden döndü. Kanserle mücadelesinin zor bir süreç olduğunu söylen Derin, “dedim ki kendi kendime başladığın bütün yolculukları tamamladın. Bu yolculuğu da başarı ile tamamlayacaksın. Ailemin ve arkadaşlarımın desteği ile kanseri yendim Unutmayın sağlığınızın kaptanı sizsiniz” dedi.
“ZOR BİR SÜREÇTİ AMA ASLA PES ETMEDİM”
Bir çok insanın kendisine ilham olduğunu söyleyen THY’de ikinci pilot olarak görev yapan Bilge Derin, “ Kanserle tanıştığımda 31 yaşındaydım. Önce herkes gibi kabullenemedim sonra kabullendim. Kabullendim bu sefer nereden başlayacağımı bilemedim. Zor bir süreçti ama asla pes etmedim. Dedim ki kendi kendime başladığın bütün yolculukları tamamladın. Bu yolculuğu da başarı ile tamamlayacaksın. Ailemin ve arkadaşlarımın desteği ile kanseri yendim. Tedavi sürecinde bir çok insan bana ilham verdi. Bende buradan binlerce insan umut olmak istedim. 6.5 yıldır emek verdiğim bir kurumun böyle bir çalışma yapması beni çok gururlandırdı. Bende böyle bir çalışmanın parçası olmak istedim. Unutmayın sağlığınızın kaptanı sizsiniz” dedi.(İHA)
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