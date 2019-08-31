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THY uçağı taksi yolundan çıktı

- İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkan THY ait uçağın yolcuları tahliye edildi

Genel 31.08.2019, 08:29
THY uçağı taksi yolundan çıktı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın yolcuları tahliye edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, havayolu şirketine ait TK2307 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, saat 07.28'de İstanbul'a inişi sonrasında köprüye yaklaşırken taksi yolundan çıktı.

Uçakta seyahat eden 147 yolcu ve 7 kişiden oluşan uçuş ekibi sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

Havalimanı operasyonu sorunsuz şekilde devam ederken, yaşanan durumun nedenleri ile ilgili araştırmalar yapılıyor.


#pisten çıkma #taksi yolu #THY
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