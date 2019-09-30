THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da indirim kampanyası
- Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyada Doğu Avrupa ve Balkanlar’da birçok noktaya her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sunuluyor
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarından (THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar’a seyahat edecek olan yolcuları için indirim kampanyası başlattı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok noktaya uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuluyor.
THY ile seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar'da Belgrad, Kişinev, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp; Kafkaslar'da Bakü, Gence ve Nahçıvan şehirlerine vizesiz, Ukrayna’ya ve Kafkasların Batum ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.
Her şey dahil 119 dolardan başlayan uçuş biletleri THY'nin resmi sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.
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|8
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|O
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|1. Akhisar Bld.Spor
|6
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|6
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|6
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|5
|9
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|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
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|6
|9
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|6
|7
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|6
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|5
|4
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|6
|4
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|6
|2
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
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|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
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|7
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|6
|8
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|8
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|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
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|7
|7
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|7
|6
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|7
|6
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|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
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|7
|14
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|7
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|5. Real Sociedad
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|11
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|9
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|9
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|8
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|7
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|5
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|7
|4
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|7
|2