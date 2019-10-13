Son Dakika
Tel Abyad’da terör paçavraları bir bir kaldırılıyor
Bakan Kasapoğlu'dan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik
TBMM Başkanı Şentop: “Arakan’da barış ancak Rohingaların geri dönmeleri ile mümkündür"
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi
Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu

THY’den “unutulan eşya satışı” iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde yayılan ‘THY, uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Genel 11.10.2019, 20:23
THY’den “unutulan eşya satışı” iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya mecraları ve internet sitelerinde yayılan ‘THY, uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya ve internet ortamında unutulan eşyaların satışa çıkarıldığı iddiaları yalanlandı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini Türk Hava Yolları uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profiller tespit edilmiştir. Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

(Ferhat Yasak/İHA)
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@